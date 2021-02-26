В Днепре пластиковые бутылки обменивают на напитки.
Акцию начала местная кофейня, чтобы побудить жителей Днепра к раздельному сбору мусора, сообщает ТСН.
Читайте такжеВ Днепре спасают лебедя, который из-за нехватки сил упал на прилавок с мандаринами (фото)Теперь чтобы бесплатно получить капучино или латте, стоит только принести пакет с пластиковыми бутылками. Важное условие – бутылки должны быть чистыми, без этикеток и крышек.
Принесенный пластик будут собирать в специальные урны и отдавать на переработку. Предприятие, которое перерабатывает сырье, готово платить по 5,5 грн за килограмм пластика.
Полученные за бутылки средства организаторы акции обещают перечислить приюту для животных.
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