Агентство Sustainalytics вновь оценило высокий уровень различных ESG-рисков, которым подвержена группа "Метинвест".

Группа "Метинвест" улучшила свой рейтинг в области экологии, социальной политики и корпоративного управления (ESG). Составлением рейтинга занимается агентство Sustainalytics, ведущий независимый поставщик исследований и данных в области ESG.

Так, "Метинвест" улучшил ESG риск-рейтинг до 31,7 балла по сравнению с 32,0 в июне 2020 года. Такой рейтинг является оценкой рисков в области ESG, которыми компания не управляет. Его рассчитывают по абсолютной шкале от 0 до 100 - чем ниже показатель, тем лучше для предприятия.

Читайте также«Метинвест» в 2020 году направил более $200 миллионов на экологические проекты - гендиректор компанииПри этом агентство Sustainalytics улучшило свою оценку того, как "Метинвест" управляет материальными аспектами в этой области. Там отметили, что вопросы ESG являются частью бизнес-стратегии компании, они соответствуют лучшим практикам и находятся на контроле Наблюдательного Совета.

Кроме того, агентство Sustainalytics отметило ответственный подход группы "Метинвест" к выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод, утилизации отходов и использованию ресурсов.

Также "Метинвест" получил высокую оценку и касательно социальной составляющей: за систему управления охраной труда, программы безопасности подрядчиков и управление человеческим капиталом.

Отмечается, что группа "Метинвест" сохранила позицию в топ-10 мировых металлургических компаний, оцененных агентством Sustainalytics.

"В последние годы аспекты ESG постепенно были интегрированы в нашу деятельность и стали неотъемлемой частью нашего мировоззрения. В связи с этим, для нас особая честь получить авторитетное признание в этой области, особенно в сравнении с нашими конкурентами", - отметил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Автор: Григорий Бондарь