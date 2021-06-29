Экологическая ситуация в Каменском Днепропетровской области находится под угрозой из-за нелегального полигона бытовых отходов. Однако городские власти игнорируют протесты местных жителей и даже решения судов. Об этом говорится в расследовании, проведенном Delo.ua.

В Каменском сосредоточено большое количество предприятий тяжелой промышленности. Только металлургических, химических и машиностроительных предприятий здесь 57. Такая концентрация крайне негативно влияет на окружающую среду, но за последние годы появилась еще одна проблема - нелегальный полигон бытовых отходов на улице Дорожной.

Несмотря на давление журналистов, общественности и экологов, власть города под руководством мэра Андрея Белоусова проблему не замечала. Дело дошло до суда.

"Октябрьский районный суд обязал Днепропетровскую областную прокуратуру внести сведения по этому делу в ЕРДР. Как выяснилось, свалка работает без получения заключения об оценке воздействия на окружающую среду, что создает угрозу здоровью жителей Каменского", - сообщают журналисты.

В 2019 году Днепропетровский окружной административный суд в ходе рассмотрения дела привел результаты официальной проверки: на полигоне зафиксированы "источники выбросов загрязняющих веществ в воздух, на которые отсутствует разрешение".

Урегулировать проблему должно было КП "Коммунальщик", подотчетное городу. Однако проверка областной экологической инспекции показала, что коммунальное предприятие даже не попыталось получить разрешительные документы.

"То есть фактически при содействии городской власти в лице мэра Каменского Андрея Белоусова в городе существует незаконная свалка, которая травит каменчан - загрязняет территорию города и атмосферу, создает угрозу здоровью людей (в том числе работников) и имеет вредное влияние на экологию", - говорится в материале.

Каменское отделение полиции открыло уголовное производство, поскольку городская власть не выполняет решения судов о запрете деятельности нелегального полигона. Что, в свою очередь, подпадает под статьи 236 и 239 Уголовного кодекса, предупреждают журналисты.

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Автор: Иван Бойко