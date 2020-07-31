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На побережье Азовского моря зафиксировали нашествие медуз (видео)

14:07, 31 июля 2020
Экология
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Азовское побережье заполонили медузы / скриншот видео

Соответствующие видео публикуют отдыхающие в Youtube.

Судя по ним, медузы есть не только в воде, но и на берегу. Их количество, как и размеры, достаточно внушительные.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке.

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