На побережье Азовского моря зафиксировали нашествие медуз (видео)

От нашествия медуз страдают азовские курорты.

На курортах Азовского моря последние несколько дней наблюдается нашествие медуз.

Соответствующие видео публикуют отдыхающие в Youtube.

Судя по ним, медузы есть не только в воде, но и на берегу. Их количество, как и размеры, достаточно внушительные.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке.

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