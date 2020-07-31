На побережье Азовского моря зафиксировали нашествие медуз (видео)
14:07, 31 июля 2020Экология
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От нашествия медуз страдают азовские курорты.
Азовское побережье заполонили медузы / скриншот видео
На курортах Азовского моря последние несколько дней наблюдается нашествие медуз.
Соответствующие видео публикуют отдыхающие в Youtube.
Судя по ним, медузы есть не только в воде, но и на берегу. Их количество, как и размеры, достаточно внушительные.
Как сообщал УНИАН, ранее туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке.
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