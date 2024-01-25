Эти химикаты входят в состав воска, которым смазывают лыжи.

Лыжники оставляют "вечные химикаты" в снегу на горнолыжных трассах. С таянием снега эти химикаты попадают в подземные воды, оседают в почве, пишет The Guardian.

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) представляют собой группу из примерно 10 000 искусственных химических веществ, которые широко используются в промышленности, особенно при производстве многих потребительских товаров. Из-за своей устойчивости к разложению в окружающей среде их называют "вечными химикатами".

Исследования, проведенные Институтом Джеймса Хаттона в Абердине и Университетом Граца в Австрии, показали, что 14 различных типов химических веществ PFAS, обычно используемых в лыжном воске, были обнаружены в почвах семейных горнолыжных курортов в австрийских Альпах. На этих курортах концентрация химикатов была значительно выше, чем там, где лыжники не катаются.

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Ведущий исследователь Виктория Мюллер сказала, что даже там, где нет катания на лыжах, все равно есть небольшие рост концентрации этих химических соединений, поскольку они очень широко распространилась в окружающей среде за последние годы.

Лыжники используют воск, чтобы сделать лыжи более скользкими и быстрее кататься по трассе. Исследование показало, что химические вещества в воске остаются в снегу надолго после того, как лыжник достигает нижней части склона.

Лыжный воск, содержащий химические вещества PFAS, недавно был запрещен на некоторых из лучших курортов и в профессиональных гонках из-за вероятной токсичности.

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