Ее концентрация увеличится на 100 процентов по сравнению с уровнем кислотности, который ученые фиксировали в 1990 году.

Пингвины и другие дикие животные прибрежных вод Антарктики находятся в опасности из-за выбросов диоксида углерода CO2. Ожидается, что из-за загрязнения среды кислотность антарктических вод к 2100 году увеличится на 100%.

То есть, концентрация кислотности фактически удвоится по сравнению с показателями, зафиксированными по состоянию на 1990 год. Об этом говорится в исследовании команды ученых Университета Колорадо в Боулдере. Их выводы опубликовал журнале Nature Communications от 4 января.

Отмечается, что опасность существует не только для пингвинов. Кислота разъедает поверхность минералов (панцирей), которые защищают моллюсков, морских улиток, крабов и морских ежей. Это может нарушить пищевую цепь, существующую в водах Антарктики. Упомянутыми морскими обитателями питается киты, пингвины и еще ряд существ. Поэтому, если их количество уменьшится, это напрямую повлияет на выживание всех других видов, утверждают ученые.

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Они объясняют: в океанской воде увеличивается уровень кислотности вследствие поглощения углекислого газа. Это приводит к снижению уровня PH в воде, она становится "кислее". В исследования акцентируют, что природа не может справиться с тем уровнем выбросов CO2, которые образуют вследствие деятельности человечества.

"Полученные данные имеют решающее значение для нашего понимания будущей эволюции здоровья морских экосистем", - сказала и.о. директора Института арктических и альпийских исследований Николь Ловендуски.

Чтобы прийти к упомянутым выводам исследователи использовали компьютерную модель и сымитировали, как именно изменится вода в океане в течение следующего столетия, если человечество не уменьшит уровень глобальных выбросов в атмосферу. Они говорят, что картина выглядит очень тревожно.

У жителей Антарктики впервые подтвердили птичий грипп

В январе ученые APHA сообщили, что подтвердили высокозаразную форму птичьего гриппа у морских слонов и котиков. Образцы тканей погибших животных собрали на острове Южная Георгия. Пока ученые не уверены, сколько животных человечество потеряло. Однако счет идет на десятки. Подавляющая часть морских слонов и котиков погибла в отдаленных бухтах острова и в море, считают в APHA.

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