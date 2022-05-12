В зоопарке можно увидеть животных, спасенных из зоны боевых действий.

С сегодняшнего дня возобновляет работу Киевский зоопарк - он будет работать в режиме парка.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

Для посетителей сделали доступными для осмотра уличные экспозиции, птичьи озера и дендропарк. Из-за войны зверинец пополнился новыми обитателями.

"Вас уже ждут горилла Тони и бегемот Лили в своих летних обновленных вольерах, лемуры на зеленых островках, и конечно - слон Хорас, львы, жирафы, олени, медведи, птицы и много других наших жителей! В течение войны мы спасли и предоставили убежище для 141 животного и сейчас обеспечиваем их реабилитацию и приводим к нормальному состоянию. Поэтому теперь вы сможете увидеть спасенную тигрицу Далиду, целый "детский сад" обезьянки, разнообразных черепах, птиц, ящериц и тому подобное", - говорится в сообщении.

Режим работы Киевского зоопарка и стоимость билетов

Время работы билетных касс - с 10:00 до 15:00, время нахождения на территории зоопарка - до 16:30.

Стоимость входных билетов остается неизменной - 120 грн (взрослый) и 60 грн (льготный).

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, как полномасштабная война в Украине повлияла на животных столичного зоопарка.