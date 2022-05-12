Власти столицы предостерегают ее жителей от возвращения домой, ведь угроза ракетных ударов РФ до сих пор не миновала.

Власти Киева призывают горожан не спешить возвращаться домой, поскольку РФ стала активнее обстреливать украинские города ракетами.

УНИАН рассказывает, что происходит в Киеве и области 12 мая:

04:28 Россия не отказалась от плана по захвату Киева.

По словам мэра Киева Виталия Кличко он не может гарантировать безопасность возвращающимся домой жителям столицы.

Более того, он подчеркнул, что Россия может нанести удар по столице в любую минуту.

04:00 В Киеве загорелся кинотеатр "Тампере", расположенный в Соломенском районе украинской столицы.

01:04 Отбой воздушной тревоги.

00:33 В Киеве объявлена воздушная тревога.

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