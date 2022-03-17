Единственное животное, которому пришлось давать успокоительные лекарства - слон Хорес.

Война шокировала не только людей, она внесла изменения в жизнь животных, которые до этого комфортно жили, как вот в столичном зоопарке. Впрочем, работники зоосада говорят, что беспокоится не стоит. Животным хватает еды, а к взрывам они понемногу привыкают.

Как живут животные в киевском зоопарке, узнали журналисты ТСН.

В зоопарке, на первый взгляд, обычное утро столичного зоосада. Животные, которые не боятся холода, гуляют на улице. Приматы лакомятся цитрусовыми, а работники убирают мусор. Но на самом деле такая спокойная идиллия - лишь картинка. Руководство зоопарка говорит, что физический труд лучше всего отвлекает людей от мыслей о войне, а вот с животными сложнее.

Некоторые из них чувствительны к взрывам, также питомцы зоопарка грустят, что теперь у них очень мало посетителей.

В зоопарке можно увидеть иностранных журналистов. Директор зверинца рассказывает, что чуть ли не каждый день они интересуются судьбой животных и спрашивают, не планируется ли их эвакуация. Однако он на такие вопросы отвечает, что сначала нужно спасать детей, женщин и стариков. Ведь даже в мирное время эвакуация животных - очень сложная задача.

Директор заверил, что животные находятся в комфортных условиях, насколько это возможно. Когда питомцы нервничают, работники с ними разговаривают, дают вкусности. Каждый день по городу ездят две бригады, первая собирает продукты для животных, вторая - еду для людей, которые живут в зоопарке.

Сейчас в зверинце поселились более 50 сотрудников, там они живут вместе со своими семьями. Работникам трудно и опасно каждый день ездить в зоопарк. Поэтому ночью люди спят в бомбоубежищах. Днем они могут себе позволить непривычное для зоопарка барбекю.

Единственное животное, которому пришлось давать успокоительные лекарства - слон Хорес. Эти животные, как рассказал зоолог, по своей сути "пацифисты", поэтому боевые действия для них нечто непостижимое.

Из Польши уже везут гуманитарную помощь для киевского зоопарка. Дирекция столичного зоосада обещает принять первых посетителей, как только в Украине наступит мир.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в харьковском экопарке два кенгуру скончались под обстрелами.

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