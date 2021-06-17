Стороны договорились о совместной работе по законодательным инициативам и сотрудничестве для усовершенствования институциональной способности в сфере охраны окружающей среды.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела секторальную встречу с представителями общественных организаций в сфере защиты окружающей среды.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Участие в мероприятии также приняли заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский, руководитель Специализированной экологической прокуратуры Алексей Мельник, представители Совета Европы и Европейского суда по правам человека.

"Проблемы экологии - один из самых больших вызовов для Украины наравне с войной и коррупцией. Ситуация катастрофическая, нам не на кого перекладывать эту ответственность, необходимо действовать немедленно ради будущего наших детей. Именно поэтому мы создали и развиваем специализированную экологическую прокуратуру, которая в рамках полномочий занимается противодействием преступлениям против окружающей среды. Это первая секторальная встреча и я надеюсь, что мы заложим векторы и перспективы плодотворного сотрудничества с общественностью", - подчеркнула Генеральный прокурор.

Представитель Генерального Директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Тигран Карапетян приветствовал инициативу Генерального прокурора по организации такого диалога. Он также одобрительно оценил приоритизацию этого направления, отметив, что важность темы охраны растет также и для Европы.

Говоря о работе Специализированной экологической прокуратуры, Генпрокурор подчеркнула: "Мы очень взвешенно подошли к созданию этой прокуратуры - процесс подготовки длился год. Это показатель того, что мы хотим работать искренне, честно и, что самое важное, системно".

Она также добавила, что перед началом работы все сотрудники специализированной прокуратуры прошли профессиональное обучение и, при поддержке общественных организаций, готовы постоянно повышать уровень своей квалификации.

В ходе встречи представители общественных организаций, которые занимаются защитой окружающей среды имели возможность в режиме открытого диалога поделиться своим видением сотрудничества и проблемами, с которыми они сталкиваются в ежедневной работе. Экоактивисты акцентировали внимание на конкретных уголовных процессах, касающихся нарушений закона в природоохранной сфере.

По результатам встречи стороны договорились также о совместной работе по законодательным инициативам и сотрудничестве для усовершенствования институциональной способности в сфере охраны окружающей среды с привлечением других правоохранительных и государственных органов.

"Защита экологии - приоритет не только офиса Генерального прокурора, но и государства. Я и как член СНБО, и как Генеральный прокурор готова делать все, что от меня зависит. А гражданское общество - наш основной предохранитель и мотиватор", - резюмировала Ирина Венедиктова.

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Автор: Иван Бойко