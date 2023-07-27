Ученые уверенны, что главная причина потепления - это парниковые газы.

Хотя до конца месяца еще есть время, ученые уже выразили уверенность, что этот июль станет самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений.

А некоторые специалисты считают, что июль 2023 года вообще станет самым жарким месяцем на Земле за последние 120 тыс. лет, передает Би-би-си. Они добавили, что даже если последние дни месяца будут нежаркими, это уже не помешает побить рекорд среднемесячной температуры, зафиксированный в 2019 году.

По данным ученых, средняя температура на Земле с 1 по 23 июля составила 16,9°С, а в июле 2019 года она была 16,6°С.

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Примечательно, что 6 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений, а потом, по данным климатической службы ЕС Copernicus, были установлены еще 23 температурных рекорда.

Директор климатической службы ЕС Copernicus Карло Буонтемпо подчеркнул, что уже сейчас однозначно можно утверждать, что"месяц в целом станет самым теплым месяцем за всю историю наблюдений", передает Politico.

"Мы никогда не видели такого жаркого мира в современной истории", - поделился он мнением.

Доктор Карстен Хауштайн из Лейпцигского университета подсчитал, что это июль будет на 1,3-1,7 градуса теплее, чем средний июль эпохи без парникового эффекта. Ученые уверенны, что причина потепления - это парниковые газы.

Ученые отметили, что в последний раз климат на планете был таким жарким около 120 тыс. лет назад, когда уровень Мирового океана был выше на 8 м, а на севере Европы обитали бегемоты.

"Жара, ударившая по миллионам людей - это проявление реального изменения климата и намек на то, что нас ждет в будущем", - прокомментировал генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Изменение климата и рекордная жара

Еще в начале года климатологи предупреждали, что этот год рискует стать самым жарким. А уже к началу лета стало понятно, что их прогноз сбудется. Июль же стал адски жарким, что вызвало много пожаров в странах Средиземноморья.

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