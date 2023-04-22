По их данным, такие климатический условия приведут к неурожаю и другим проблемам.

В 2022 году страны Европы пережили самое жаркое лето в истории и у метеорологов есть уверенность, что этим летом сценарий повторится.

Из-за засухи и жары Европу ожидают плохой урожай фруктов и зелени, высокие цены на продовольствие, пересохшие реки и избыточная смертность, передает Би-би-си. Согласно новым данным европейской обсерватории EDO, предупреждение о засухе уже распространяется на четверть территории Евросоюза. Самая трудная ситуация будет в южных странах: Испании, Португалии и Италии.

Также угрожающе низкий уровень воды прогнозируется и в главной европейской водной артерии - реке Рейн. Уже сейчас воды не хватает, поскольку эта зима, как и прошлогодняя, была малоснежной и сухой.

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Кроме того, снега в Альпах выпало ниже исторической нормы, что неизбежно приведет к засухе, предупредили специалисты.

В ежегодном отчете европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S) говорится, что 2022 год был для Европы вторым самым жарким в истории, а лето установило рекорд.

"В последние десятилетия Европа нагревается быстрее любого другого континента", - подчеркнули эксперты.

В отчете также говорится, что Альпийские ледники лидируют по скорости исчезновения. "Чем меньше снегопадов, тем быстрее они тают, и воды для орошения, судоходства и генерации электроэнергии становится все меньше", - пояснили ситуацию эксперты.

Ученые констатировали, что с каждым годом в Европе заметно растет количество дней, когда континент испытывает "сильную" или "очень сильную" жару по классификации C3S, а на юге Европы та же тенденция распространяется на дни "экстремального теплового стресса".

Экстремальная жара на Земле в 2022 году

В прошлом году целый ряд стран страдал от экстремальной жары. В частности, сильному воздействию высоких температур были подвержены традиционно Италия, Испания, Португалия и другие южные страны. Рекордная жара была зафиксирована даже в Великобритании. Однако, высокие температуры были не только в Европе, но и в Китае. Там в 2022 году была самая сильная за всю 60-летнюю историю наблюдений жара, в результате которой даже пересохла река Янцзы.

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