Пользователи сети возмутились увиденным и предложили усилить охрану сада.

В сети показали, как некоторые посетители Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины в Киеве буквально уничтожают растения.

Фото последствий такого пренебрежительного отношения опубликовано на странице ботсада в Facebook.

«Ботанический сад – это то место, где работают уникальные люди и делают иногда невозможное. Почему есть люди, которые позволяют себе разрушить и уничтожить? Этот вопрос, видимо, останется без ответа. Но это невыносимо, видеть подобное отношение к растениям и к людям», – отмечается подписи к фото.

Пользователи сети возмутились увиденным и предложили усилить охрану:

«Хуже всего то, что эти хамы остаются без наказания!», «Каждый год одно и то же... Сломанные ветки сирени, сорванные ветки магнолий и множество вытоптанного разнотравья... Уже время задуматься над заборами, как в зоопарке», «Это набег варваров», «За это надо штрафовать!», «Это – не люди», «Почему есть люди, которые позволяют себе разрушать и уничтожать растения в ботсаду? Возможно потому, что ботсад себя не защищает? Что делает охрана, кроме того, что шарится на машине по саду? Скольких оштрафовали? Сколько задержали? Сколько экспозиций огорожено? Наивно думать, что призывы к совести и культуре как-то действуют на быдло».

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Автор: Катерина Шварц