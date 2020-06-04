"Погибла рыба, отравлены животные": в Норильске произошла масштабная утечка нефти (фоторепортаж, видео)
Около 20 тыс. тонн нефти попало в реку и загрязнило почву в российском городе Норильск, что за полярным кругом.
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Российский президент Владимир Путин ввел чрезвычайное положение в регионе, передает Голос Америки. Пресс-служба Следственного комитета РФ заявила, что утечка произошла в результате «проседания бетонной площадки и разрушения резервуара».
Прорыв резервуара произошел в пятницу на предприятии «Норникель», сообщили СМИ. Разрушению могло способствовать потепление климата и таяние вечной мерзлоты, предполагают в российских СМИ.
«Инцидент привел к катастрофическим последствиям и влияние этого будет ощутим еще годы, - цитирует CNN заявление Сергея Верховца, координатора российского представительства международного Фонда дикой природы. - Умерла рыба, испачкались перья птиц, отравлены животные».
Эта утечка является второй по величине за историю России.
Норильск является одним из наиболее загрязненных городов планеты, выявило исследование NASA в 2018 году, проведенное на основе данных спутников, пишет The Guardian.
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