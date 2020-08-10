В лимане в Херсонской области погибли около 1,6 миллиона экземпляров рыбы

При обследовании 2 километров водоема обнаружен массовый мор рыбы.

Работники Херсонского рыбоохранного патруля зафиксировали в Днепровско-Бугском лимане массовую гибель рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

«9 августа во время рейда работниками Херсонского рыбоохранного патруля в Днепровско-Бугском лимане, вблизи с. Софиевка Белозерского района Херсонской области, зафиксировано массовое удушье водных биоресурсов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обследовании 2 км участка водоема обнаружено около 1,6 миллиона экземпляров погибшего бычка, красноперки и карася серебристого. Также установлено, что вода в водоеме имеет специфический цвет с характерным запахом сероводорода.

С целью определения причин и условий гибели водных биоресурсов государственные инспекторы отобрали пробы воды и образцы погибшей рыбы, которые будут переданы компетентным органам для проведения полного гидрохимического и микробиологического анализа.

О факте гибели рыбы проинформированы Государственная экологическая инспекция в Херсонской области, Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Херсонской области, Бассейновое управление водных ресурсов нижнего Днепра, Национальный природный парк «Нижнеднепровский» и Херсонская областная государственная администрация.

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