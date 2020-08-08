Кораблекрушение у Маврикия: в океан утекли тонны нефти

Какой именно объем нефти попал в океан, пока неизвестно. Всего на борту судна было около четырех тысяч тонн топлива.

Власти Маврикия объявили режим чрезвычайной ситуации после разлива нефти у берегов острова.

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Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Сухогруз MV Wakashio сел на мель на коралловом рифе 25 июля, экипаж эвакуировали. Позже на судне произошла утечка нефти, в Индийский океан попали тонны топлива", - говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей.

"Какой именно объем нефти попал в океан, пока неизвестно. Всего на борту судна было около четырех тысяч тонн топлива", - подчеркивает издание.

Le naufrage du #Wakashio représente un danger pour l'île Maurice. Notre pays n’a pas les compétences et l’expertise pour le renflouage des navires échoués, c’est ainsi que j’ai sollicité l’aide de la #France à @EmmanuelMacron. pic.twitter.com/30m2pQzEy4 — Pravind Jugnauth (@PKJugnauth) August 7, 2020

Премьер-министр Маврикия Правинд Джугнаут заявил, что у страны нет навыков и опыта для решения этой проблемы, поэтому он обратился за помощью к властям Франции. Посольство Франции на Маврикии сообщило, что на остров доставят военный самолет для борьбы с загрязнением.

Активисты "Гринпис" предупредили, что могут погибнуть тысячи видов животных, и загрязнение может привести к ужасным последствиям для экономики Маврикия.

Корабль MV Wakashio принадлежит японской компании, однако шел он под панамским флагом.

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