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Кораблекрушение у Маврикия: в океан утекли тонны нефти

20:37, 08 августа 2020
Мир
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фото twitter/Press_MU

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Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Сухогруз MV Wakashio сел на мель на коралловом рифе 25 июля, экипаж эвакуировали. Позже на судне произошла утечка нефти, в Индийский океан попали тонны топлива", - говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, разлив произошел недалеко от заповедника Blue Bay Marine Park и популярных пляжей.

"Какой именно объем нефти попал в океан, пока неизвестно. Всего на борту судна было около четырех тысяч тонн топлива", - подчеркивает издание.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джугнаут заявил, что у страны нет навыков и опыта для решения этой проблемы, поэтому он обратился за помощью к властям Франции. Посольство Франции на Маврикии сообщило, что на остров доставят военный самолет для борьбы с загрязнением.

Активисты "Гринпис" предупредили, что могут погибнуть тысячи видов животных, и загрязнение может привести к ужасным последствиям для экономики Маврикия.

Корабль MV Wakashio принадлежит японской компании, однако шел он под панамским флагом.

фото twitter/Press_MU

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