Жертвами природных катаклизмов в мире стали почти 11 тысяч человек

Наибольший ущерб в прошлом году стихийные бедствия нанесли Индии, Филиппинам и Китаю.

В мире в 2018 году из-за природных катаклизмов погибли 10733 и пострадали 61,7 млн человек.

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Об этом сообщает Центр исследований по эпидемиологии стихийных бедствий (CRED) на основе результатов анализа 281 природного катаклизма, передает Анадолу.

«В 2018 году стихийные бедствия были зафиксированы во всех регионах мира. Если мы хотим сократить ущерб от природных катаклизмов, то должны знать, как управлять рисками стихийных бедствий», - сказал представитель CRED Мами Мицутори.

Наибольший ущерб в прошлом году стихийные бедствия нанесли Индии, Филиппинам и Китаю.

Наибольшее число человеческих жертв в результате стихийных бедствий было зафиксировано в Индонезии, Индии и Гватемале.

От землетрясений, цунами и вулканической деятельности в 2018 году пострадали 3,4 млн человек. Из-за этих катаклизмов в Индонезии погибли 4417 человек, Гватемале – 425, Папуа-Новой Гвинее – 145 человек.

В 2018 году в мире от землетрясений погиб 4321 человек.