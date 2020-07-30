В США отпраздновали день рождения первого белого носорога, рожденного путем искусственного оплодотворения (видео)

Смотрители зоопарка не нарадуются — носорог чрезвычайно активный и хорошо набирает в весе. Уже 680 килограммов.

В зоопарке Сан-Диего показали, как отпраздновали день рождения своего любимца. Зверьку по имени Эдвард исполнился год. И это первый белый носорог, родившийся путем искусственного оплодотворения в зверинце.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Угощали виновника торжества его любимым деликатесом — охапкой сена. Его упаковали в праздничную коробку. Не отходит от Эдварда и его мамаша Амани. Семейство в вольере живет вместе.

Смотрители зоопарка не нарадуются — носорог чрезвычайно активный и хорошо набирает в весе. Уже имеет 680 килограммов.

После успешного появления на свет Эдварда в зверинце с помощью искусственного оплодотворения хотят воссоздать популяцию белых носорогов, находящихся на грани вымирания.

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