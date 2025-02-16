Всего в этом сезоне на Галиндезе родилось около двух тысяч пингвинят.

На острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", в уникальной семье пингвинов подрастают сразу трое птенцов. Рядом с их "домом" появилась еще одна необычная семья - пара пингвинов только сейчас высиживает яйца, хотя обычно активное откладывание яиц происходило в ноябре. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре и обнародовали фото двух семей.

Ученые говорят, что "тройня" уже взрослая, сейчас деткам около шести недель. В ближайшее время они должны сменить пух на перья, после чего будут учиться самостоятельно плавать.

"Интересно, что рядом с семьей с тремя детьми, наши полярники обнаружили пару пингвинов, которые только... высиживают яйца. Хотя активное откладывание яиц на острове происходило еще в ноябре. Поэтому либо они несколько опоздали, либо потеряли первую кладку - в таких случаях субантарктические пингвины могут попытаться стать родителями во второй раз", - рассказали в центре.

Видео дня

Ученые напомнили, что субантарктические пингвины, которые гнездятся на острове Галиндез, в основном откладывают 2 яйца. Иногда в кладке может быть 3, но шанс на выживание всех птенцов очень низкий, ведь родителям сложно всех выкормить. Всего в этом сезоне на Галиндезе родилось около двух тысяч пингвинят.

По словам биолога 29-й УАЭ Светозара Давыденко, большинство уже активно линяет и объединяется в ясли - группы малых, за которыми присматривает несколько взрослых.

Станция "Академик Вернадский" - последние новости

Напомним, на острове Галиндез, возле украинской полярной станции "Академик Вернадский", живет уникальная семья пингвинов - родителям удалось выкормить сразу трех птенцов. Это большая редкость из-за того, что родители обычно не могут выкормить более двух птенцов. Однако, этой семье удалось - папа и мама справились со своей миссией. Говорилось, что в целом же на острове вокруг "Вернадского" находится 6 тысяч пингвинов.

Также полярники показали, как пингвины кормят своих малышей. На видео можно увидеть, как взрослая птица отдает птенцу часть переваренной пищи, которую детеныш с удовольствием поглощает.

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