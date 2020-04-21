В Сумской области нашли убитой самку краснокнижного зубра (фото)

В полиции решают вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства и причины гибели краснокнижного зубра.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, сегодня, 20 апреля, около 11:30 в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение от начальника отдела охраны и защиты леса местного лесхоза о том, что им во время объезда лесных угодий была обнаружена мертвой самка зубра.

На указанное место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения.

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По предварительному заключению ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Тело убитой самки направили в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз.

В полиции решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства.

Правоохранители напоминают, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещена.

Ранее сегодня начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик на своей странице в Facebook сообщил, что убитую самку зубра нашли в лесных массивах Бочечковского лесничества.

По его словам, есть подозрения, «накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству».