Воздух в Киеве стал чище более чем в три раза

Украинская столица замыкает десятку городов с самым грязным воздухом.

В Киеве воздух стал значительно чище.

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Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного компанией IQAir, которая производит системы очистки воздуха.

Согласно рейтингу, Киев опустился на 10 строчку с показателем 108 при норме 50.

Напомним, что сегодня ночью, в связи с пожарами в Чернобыльской зоне, воздух в столице был настолько загрязнен, что Киев оказался на первом месте рейтинга с невероятным показателем в 380 пунктов.

В то же время, в Чернобыльской зоне все еще происходит тление. Спасатели не могут потушить огонь из-за засухи и сильного ветра.