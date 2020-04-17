Воздух в Киеве стал чище более чем в три раза
16:28, 17 апреля 2020Экология
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Украинская столица замыкает десятку городов с самым грязным воздухом.
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха / Фото: УНИАН
В Киеве воздух стал значительно чище.
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Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного компанией IQAir, которая производит системы очистки воздуха.
Согласно рейтингу, Киев опустился на 10 строчку с показателем 108 при норме 50.
Напомним, что сегодня ночью, в связи с пожарами в Чернобыльской зоне, воздух в столице был настолько загрязнен, что Киев оказался на первом месте рейтинга с невероятным показателем в 380 пунктов.
В то же время, в Чернобыльской зоне все еще происходит тление. Спасатели не могут потушить огонь из-за засухи и сильного ветра.
Киев занимает 10 строчку рейтинга / Фото: скриншот
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