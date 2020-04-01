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Мытье лап и регулярный душ: в харьковском зоопарке показали, как его жители соблюдают чистоту (видео)

10:40, 01 апреля 2020
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В харьковском зоопарке слонам по несколько раз в день устраивают душ. Антилопы и шиншиллы чистят свой мех в песке. Львы и тигры по несколько часов вылизывают шерсть.

Но больше всех чистоту любят еноты-полоскуны. Миски с водой работники зверинца несут им по несколько раз в день.

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