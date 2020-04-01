Мытье лап и регулярный душ: в харьковском зоопарке показали, как его жители соблюдают чистоту (видео)
10:40, 01 апреля 2020Курьёзы
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Больше всего чистоту любят еноты-полоскуны, которые моют лапки по несколько раз на день.
В харьковском зоопарке показали, как их воспитанники соблюдают чистоту.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В харьковском зоопарке слонам по несколько раз в день устраивают душ. Антилопы и шиншиллы чистят свой мех в песке. Львы и тигры по несколько часов вылизывают шерсть.
Но больше всех чистоту любят еноты-полоскуны. Миски с водой работники зверинца несут им по несколько раз в день.
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