Мытье лап и регулярный душ: в харьковском зоопарке показали, как его жители соблюдают чистоту (видео)

Больше всего чистоту любят еноты-полоскуны, которые моют лапки по несколько раз на день.

В харьковском зоопарке показали, как их воспитанники соблюдают чистоту.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеБританские козы прогулялись опустевшими во время карантина улицами и стали звездами интернета

В харьковском зоопарке слонам по несколько раз в день устраивают душ. Антилопы и шиншиллы чистят свой мех в песке. Львы и тигры по несколько часов вылизывают шерсть.

Но больше всех чистоту любят еноты-полоскуны. Миски с водой работники зверинца несут им по несколько раз в день.