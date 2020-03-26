В Австралии спасенных коал начали выпускать обратно в эвкалиптовые леса (фоторепортаж)

С сентября по всей стране в огне погибли более 20 человек, умерли миллионы животных. Разрушено около 1500 домов.

В Австралии выпускают обратно в эвкалиптовые леса коал, спасенных неравнодушными во время масштабных природных пожаров.

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Леса начали массово заниматься в разных уголках континента еще в сентябре 2019 года, с новой силой обострившись в начале января 2020 года. Больше всего досталось Южному Уэльсу, где огонь охватил 264 тысячи га территории.

Из пламени неравнодушные граждане постоянно спасали животных, особенно коал, чей стиль жизни и физиология не позволяли самостоятельно покинуть эпицентры пожаров.

Специалисты отмечают, что это были самые масштабные пожары на континенте за последние 10 лет.

С сентября по всей стране в огне погибли более 20 человек, умерли миллионы животных. Разрушено около 1500 домов.