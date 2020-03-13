Спасли ежика: в Полтавской области за день ликвидировали почти 30 возгораний сухостоя

В результате возгораний были уничтожены около 87 га сухой растительности и камыша, а также заброшенное здание.

В течение 12 марта пожарные из подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области ликвидировали 29 пожаров на открытой территории.

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Как говорится в сообщении ГСЧС Украины на странице в Facebook, в результате возгораний были уничтожены около 87 га сухой растительности и камыша, а также заброшенное здание. В то же время огнеборцы не допустили распространение пламени на лесные массивы, а кроме этого - спасли ежа.

Горения были зафиксированы в городах Решетиловка, Горишные Плавни, Кременчуг, поселках городского типа Чутово Котельва и, Полтавском, Кременчугском, Карловском, Козельщинском, Хорольском, Лабинском, Пирятинском, Кобелякском, Зиньковском, Семеновском, Чернухинском, Котелевском и Гадячском районах.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумах из охваченной огнем квартиры спасли кота.