В Сумах из горящей квартиры спасли кота (видео)

Животное от страха спряталось под диваном. Кота пришлось выманивать.

В Сумах МЧСники спасли из горящей квартиры четвероногого жильца.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кот настолько испугался пожара, что забился под диван. Животное пришлось выманивать и вытаскивать из самого дальнего закоулка.

Как отмечается, о возгорании в квартире на втором этаже пожарным сообщили случайные прохожие. Хозяев дома не было, но спасатели услышали в квартире жалобное мяуканье.

Кота поймали, через окно спустили на первый этаж и напоили водой.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине защитники животных спасли раненого лебедя, которого хотели убить браконьеры.