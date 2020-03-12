В Сумах из горящей квартиры спасли кота (видео)
10:53, 12 марта 2020Экология
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Животное от страха спряталось под диваном. Кота пришлось выманивать.
Пожарные в Сумах спасли кота из горящей квартиры
В Сумах МЧСники спасли из горящей квартиры четвероногого жильца.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кот настолько испугался пожара, что забился под диван. Животное пришлось выманивать и вытаскивать из самого дальнего закоулка.
Как отмечается, о возгорании в квартире на втором этаже пожарным сообщили случайные прохожие. Хозяев дома не было, но спасатели услышали в квартире жалобное мяуканье.
Кота поймали, через окно спустили на первый этаж и напоили водой.
Как сообщал УНИАН, на Житомирщине защитники животных спасли раненого лебедя, которого хотели убить браконьеры.
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