Кадры впечатляют: в Новой Зеландии китовая акула плыла рядом с лодкой туристов (видео)

Встреча с акулой была на расстоянии вытянутой руки.

В Новой Зеландии возле лодки с 19 туристами плыла китовая акула.

Видео невероятного момента встречи людей и хищника сделал шкипер Ник Вайель, пишет The Daily Mail.

Читайте такжеВ Украине могут впервые ограничить использование воды из-за аномально теплых осени и зимы

Туристы покинули берег, чтобы увидеть дельфинов. Сам Вайель такой встречей крайне удивлен, ведь китовые акулы избегают мест скопления людей.

На кадрах видно, как хищник сначала плывет к лодке, но в последний момент делает резкое движение и проходит катер с пассажирами. Встреча с акулой была на расстоянии вытянутой руки.

В ответ кое-кто из туристов от искреннего удивления выругался, кто-то начал объяснять Вайелю, что это за животное. А пользователи Facebook, куда новозеландец выложил ролик, озаботились судьбой людей в лодке.