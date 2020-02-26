Дефицит воды в реках: министр назвал возможную засуху серьезным вызовом для Украины

По словам министра, проблема идентифицирована, теперь министерство пытается определить, как с ней бороться.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал возможную засуху из-за недостатка воды в реках серьезным вызовом для Украины, поскольку такой теплой и бесснежной зимы в Украине давно не было.

Читайте такжеТемпература мирового океана достигла рекордного уровня Об этом сказал он на презентации онлайн-платформы Eco Platform.

«С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Этот момент обсуждается с точки зрения того, чтобы увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение», – сказал он.

По словам министра, проблема идентифицирована, теперь министерство пытается определить, как с ней бороться.

Справка УНИАН. Из-за аномально теплой зимы в 2020 году и недостаточного количества осадков для наполнения рек, Укргидрометцентр прогнозирует дефицит воды в реках в весенне-летний период.

Высока вероятность формирования низкого весеннего половодья может иметь существенные и долговременные негативные последствия: значительно усложнится процесс наполнения Днепровского каскада, что повлияет на обеспечение водой населения и водоемких секторов экономики в летне-осенний период. В случае жаркой и сухой погоды летом, маловодие весеннего периода может перейти в маловодье (гидрологическую засуху) лета-осени.