"Штрафами ситуацию не исправишь": гендиректор ММК им. Ильича рассказал о ключевой проблеме меткомбинатов

По его словам, производственники знают и понимают проблему накопления шлаков.

Генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко считает, что ключевой проблемой отечественных меткомбинатов является накопление металлургических шлаков, и штрафами ситуацию в этой сфере не улучшить.

Об этом он заявил в интервью MRPL.CITY, комментируя результаты недавней проверки Госэкоинспекции.

"Проверка Госэкоинспекции проходила у нас на предприятии в конце января-начале февраля в течение двух недель. Нашли нарушения и выписали нам соответствующий штраф. Скажу так – если поставить себе задачу, то недостатки можно найти на любом предприятии и, тем более, на производстве. Вопрос в другом – сам по себе штраф ничего не решает, он не создает условий для улучшения. Нужно проблему решать комплексно", - отметил Шевченко.

По его словам, производственники знают и понимают проблему накопления шлаков.

"Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к ее решению. Штрафами ситуацию не исправишь", - подчеркнул директор меткомбината.

Шевченко сообщил, что была разработана соответствующая программа для улучшения ситуации со шлаками.

"Она очень сложная, материалоемкая, и дорогостоящая. Программа намечена и успешно выполняется. В прошлом году нас проверяли дважды и ни единого замечания по выполнению программы не было", - заявил он.

"Ключевая проблема сейчас для меткомбинатов - это накопление металлургических шлаков. Во всем мире есть практика их использования. Это прекрасный строительный материал для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий, из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть Постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтоб оно работало. Например, построили прекрасную дорогу Мариуполь-Запорожье. Хорошая дорога, на самом деле, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или «Азовсталь» шлак и сделать прекрасную обочину, длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, нужно взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии", - заявил Шевченко.

Напомним, Госэкоинспекция проверила Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и выявила нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн грн.