Ученые показали видео, как в Антарктиде откололся айсберг размером с Лас-Вегас (видео)

За последние 30 лет скорость, с которой ледники теряют лед, стремительно росла, поэтому обвалы происходят все чаще.

На видео видно, как на протяжении последних четырех лет от ледника Соснового острова в Антарктиде активно откалывался лед. При этом изображение включает события минувших выходных. Тогда от ледника откололся кусок величиной с территорию города Лас-Вегас.

Как пишет Newsweek, изображение создал профессор Адриан Лакмен, который специализируется на ледниках и ледяных щитах в Университете Свонси в Великобритании. Для этого он использовал снимки, сделанные спутником Sentinel-1, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA).

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Видео начинается с событий 14 июня 2017 года и заканчивается изображением по 11 февраля 2020-го. В нем собраны три обвала льда за этот период. Такие события на леднике Соснового острова в Антарктиде происходят все чаще. Данные, собранные ESA за последние три десятилетия, свидетельствуют, что обвалы происходили в 1992, 1995, 2001, 2007, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2020 годах. За этот же период скорость, с которой ледник теряет лед, увеличилась. Согласно данным ESA, теперь это происходит в темпе примерно 10 метров в день. С 2012 года ледник Соснового острова терял примерно 58 миллиардов тонн льда в год.