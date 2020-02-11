"Вода близко": эксперт предупредила об угрозе затопления сотен городов в Украине из-за изменений климата

Повышение уровня моря может коснуться 590 населенных пунктов – как больших городов, так и поселков.

Поднятие уровня моря из-за глобального потепления может привести к полному или частичному затоплению 590 населенных пунктов в Украине.

Такие данные озвучила координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Екодія" Евгения Засядько, передает «Обозреватель». Так, всего за 80 лет может уйти под воду знаменитое Вилково в Одесской области и Херсонес Таврический в Крыму.

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Как рассказала Засядько, соответствующее исследование "Вода близко" провела "Екодія" совместно с учеными. Они выходили из сценария климатологов, что к концу XXI века температура на Земле может повыситься на 3 градуса.

"Исходя из этого сценария, мы установили, что уровень моря может подняться до 1 метра. Кажется, что это немного. Но Украина может потерять более миллиона гектаров земель, из них более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель", – предупредила она.

По прогнозу экологов, около 75 тысяч украинцев могут стать климатическими беженцами. Повышение уровня моря затронет 590 населенных пунктов – как больших городов, так и поселков.

"Некоторые из них полностью уйдут под воду, некоторые – частично. Вилково, например, затопит на 99%", – подчеркнула Засядько.

Также, уточнила она, беда затронет и территорию Крыма.

"Часть Крыма просто уходит под воду. Туда входит Херсонес Таврический, который есть в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И это может быть даже раньше, чем к концу века", – предостерегла специалист.

Нынешняя аномально теплая зима, по словам Засядько, также связана с глобальным потеплением – изменение климата "размывает" границы между сезонами.

"Прошлым летом мы тоже наблюдали резкие перепады температур. Несколько недель были волны тепла, когда держалась температура до +40, а потом она падала до +15... То же самое мы можем увидеть на протяжении всего года. Изменение климата демонстрирует, что мы не можем подготовиться к чему-то конкретному", – отметила она.

Эксперт добавила, что Украине не хватает научной базы и исследований на эту тему. Однако подготовку к последствиям изменения климата необходимо начинать уже сейчас.