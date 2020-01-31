Крым может уйти под воду: эколог рассказала об опасности глобального потепления для Украины

По ее мнению, запрет пластиковых пакетов поможет планете бороться с глобальным потеплением.

По одному из сценариев последствий глобального потепления, температура на планете может подняться на 5-6 градусов до 2100 года.

Об этом рассказала координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив “Экодія” Евгения Засядько, комментируя причины повышения температуры на планете и возможных последствиях глобального потепления, передает «Обозреватель».

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"Глобальное потепление является антропогенным фактором. Это как раз влияние человека. Поскольку после индустриальной революции мы начали активно сжигать ископаемые, от чего мы до сих пор очень зависимы. И этот процесс создает своеобразный купол, который нагревает планету. Да, были колебания в сторону ухудшения и улучшения климатической ситуации, но то, что происходит сейчас, в этом году, еще никогда не было зафиксировано", - заявила екологиня.

По ее словам, все зависит от человека – от того, как человек будет себя вести с ресурсами в ближайшие годы.

"Есть несколько сценариев, и за одним из них температура может подняться на 5-6 градусов до 2100 года", - заявила Засядько.

По ее мнению, запрет пластиковых пакетов поможет планете бороться с глобальным потеплением.

Кроме того, эколог подчеркнула, что в результате глобального потепления целые острова могут уйти под воду. Это может касаться и украинского Крыма.

"В Украине есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышения температуры является очень актуальной. В случае повышения температуры на 3 градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Это, на первый взгляд, выглядит не большим изменением. Но, по нашим подсчетам, в таком случае Украина потеряет более миллиона гектаров земель. 75 тысяч человек станут в Украине климатическими беженцами. Такая смена климата затопит 590 населенных пунктов", - заявила Засядько.