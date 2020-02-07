Во Львове двое друзей ухаживают за черепахами, от которых отказались владельцы (видео)

У всех животных история одинаковая, говорят волонтеры: предыдущие владельцы не имели желания как следует ухаживать за животными, те начали болеть и стали ненужными.

Во Львове двое друзей ухаживают за черепахами, от которых отказались владельцы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Животных избавились, как только те заболели. Чтобы спасти черепах, волонтеры приютили их у себя дома. Лечат и выхаживают, чтобы потом найти животным новые дома.

«Микеланджело всего пять лет, а у него уже деформированный панцирь. Все потому, что владельцы сэкономили на террариуме, где должна была жить сухопутная черепаха. У нее еще проблемы с пищеварением - из-за плохих условий содержания еда не усваивается. Владельцы решили избавиться от животного», - говорится в сюжете.

Сейчас у волонтера Анны дома десяток больных черепах. Волонтер Назар в своем доме приютил еще столько же.

У всех животных история одинаковая, говорят волонтеры: предыдущие владельцы не имели желания как следует ухаживать за животными, те начали болеть и стали ненужными. Если волонтеры их не забрали, то черепах выбросили бы на улицу

Как сообщал УНИАН, в Виннице волонтеры взялись вытаскивать черепах из замерзшего озера, чтобы те не погибли зимой.