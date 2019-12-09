В Виннице волонтеры начали спасать черепах из замерзшего озера (видео)
10:46, 09 декабря 2019Экология
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Искусственный водоем в центральном парке сковал лед, поэтому черепахи могут просто погибнуть.
В Виннице волонтеры взялись вытаскивать черепах с замерзшего озера, чтобы те не погибли зимой
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Говорят, их там несколько сотен. Искусственный водоем в центральном парке сковал лед, поэтому черепахи могут просто погибнуть. Озеро имеет бетонное дно, поэтому ила, в котором могли бы укрыться от морозов животные - нет. Волонтеры разбивают лед и вылавливают сонных черепашек сачком. Уже получили до сотни.
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