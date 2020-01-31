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Тибетские монахи благословили и выпустили на волю редкостную черепаху (видео)

14:24, 31 января 2020
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Члены религиозной общины решили поделиться своими знаниями и заодно приняли участие в ритуале. Сотни людей пришли посмотреть на действо. Черепаху благословили и отпустили на волю.

Это девочка, которую спасли на побережье в конце ноября. Ее долгое время выхаживали врачи.

Как сообщал УНИАН, на Галапагосские острова возвращается 100-летний самец гигантской черепахи по кличке Диего, который прославился своим высоким либидо.

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