Ученые обнаружили возле Антарктиды значительное загрязнение океанической воды пластиком (видео)

Ученые считают, что изменить ситуацию уже невозможно.

Новые исследования ученых потрясли мир. Океаническая вода вблизи Антарктиды содержит сотни кусочков пластика в каждом литре.

Образцы воды брали с разных глубин из самых отдаленных уголков, где, казалось бы, следов человеческой деятельности вообще не должно быть. Британские и американские ученые рассказывают: если невооруженным глазом видно только несколько частиц волокон и фрагментов пластика, то под микроскопом их сотни. И очистить воды Антарктиды от таких загрязнений невозможно.

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Как сообщалось, к 2030 году почти треть Земли должна находиться под защитой, а загрязнения нужно сократиться вдвое, чтобы спасти дикую природу на фоне начала шестой эры массового вымирания.