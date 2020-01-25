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В Австралии пожарные кормят спасенных коал в свободное время (фото)

14:50, 25 января 2020
Экология
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Спасатели решили помочь животным в свободное от работы время / facebook.com/9BdeAusArmy

Помощь заключается в кормлении коал, спасенных из пламени во время масштабных лесных пожаров на континенте.

Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек.

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