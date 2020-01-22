Мешают строительству: из центра Чернигова пересаживают 40-летние ели (фото)

Местные жители сомневаются, что деревья смогут прижиться на новом месте.

В Чернигове из центра города вблизи издательского комплекса «Десна» пересаживают четыре 40-летние ели, которые мешают строительству жилого дома.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня представители строительной организации с помощью специальной техники вытащили с землей одну из елей и пересадили на въезде в город.

По информации пресс-службы Черниговского городского совета, пересаживают четыре ели, среди которых голубые.

«Это первый опыт переноса в другое место взрослых деревьев, ранее были попытки, но они не увенчались успехом, поскольку не использовалась специальная техника», - пояснили в городском совете.

По информации пресс-службы, на строительной площадке, граничащей с аллеей елей, возведут жилой дом.

«Решение о пересадке деревьев было принято исполкомом городского совета. Работы выполняют за счет заказчика строительства. Если деревья на новом месте не приживутся, строительная компания перечислила коммунальному предприятию 120 тыс. грн в качестве гарантии на 1 год, которые будут, в случае необходимости, использованы на высадку новых деревьев», - говорится в сообщении.

В то же время местные жители неоднозначно оценивают пересадку елей, в частности, сомневаются, что деревья смогут прижиться на новом месте.

«Я помню, какими были эти елки в 1984 году, и очень жаль, что их выкорчевывают – вряд ли они приживутся. Многие деревья в городе болеют – и каштаны, и липы, а эти елки здоровы, поэтому жаль», - поделилась с корреспондентом УНИАН местная жительница.