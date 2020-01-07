Пьют слишком много воды: в Австралии собираются убить тысячи верблюдов
19:21, 07 января 2020Экология
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Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
Иллюстрация / REUTERS
Австралийские чиновники решили убить тысячи местных верблюдов, так как они пьют слишком много воды во времена сильных лесных пожаров в стране, пишет The Hill.
Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию. Планируется, что для ликвидации животных будет проведена специальная пятидневная кампания, которая начнется в среду.
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Издание отмечает, что верблюды, которые разыскивают воду, даже пробираются в дома местных аборигенов.
«Тела верблюдов будут сожжены или похоронены», — передает издание.
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