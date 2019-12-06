Подготовленные и обученные: в Китае собираются отпустить в дикую природу трех панд (видео)

Для них подобрали горный массив, где много бамбуковых деревьев.

В Китае готовятся отпустить в дикую природу трех панд. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Запорожье полтысячи летучих мышей спасли от холодной зимы (видео) Для них подобрали горный массив, где много бамбуковых деревьев. Природозащитники говорят, за животных волноваться не стоит. Ведь к жизни на свободе они подготовлены, прошли специальный тренинг и знают, как добывать пищу и защищаться.

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