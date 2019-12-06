Подготовленные и обученные: в Китае собираются отпустить в дикую природу трех панд (видео)
14:23, 06 декабря 2019Экология
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Для них подобрали горный массив, где много бамбуковых деревьев.
В Китае готовятся отпустить к дикой природе трех панд
В Китае готовятся отпустить в дикую природу трех панд.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Для них подобрали горный массив, где много бамбуковых деревьев. Природозащитники говорят, за животных волноваться не стоит. Ведь к жизни на свободе они подготовлены, прошли специальный тренинг и знают, как добывать пищу и защищаться.
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