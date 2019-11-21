91 миллион лет: палеонтологи открыли новый вид акул

Исследователи предполагают, что акулы питались меньшими видами рыб и исчезли из-за того, что их вытеснил вид больших акул.

Палеонтологи из Университета де Пол в Чикаго открыли новый вид акул, которому около 91 миллиона лет.

Читайте такжеЛох-несское чудовище было гигантским угрем – ученые

Об этом передает Phys.

Ученые изучили остатки акулы, найденные в 2010 году. Они собрали вместе найденные 134 зуба, 61 позвонок, 23 чешуи и фрагменты хряща и назвали новый вид Cretodus houghtonorum.

Ученые считают, что животное было медленным и проживало в древнем океане, который называется Западным внутренним морским путем.

По их словам, длина животного при рождении составляла 1,2 метра в длину, взрослые особи акула достигали 6,8 метра.

Исследователи предполагают, что акулы питались меньшими видами рыб и исчезли из-за того, что их вытеснил вид больших акул.

Как сообщал УНИАН, команда морских биологов из Университета штата Флорида чипировали на Багамах редкую шестижаберную акулу Hexanchus griseus, чтобы впоследствии изучить ее.