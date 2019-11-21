цей матеріал доступний українською

91 миллион лет: палеонтологи открыли новый вид акул

04:56, 21 ноября 2019
Экология
57 0
Ученые назвали новый вид акул Cretodus houghtonorum / www.wsj.com

Читайте такжеЛох-несское чудовище было гигантским угрем – ученые

Об этом передает Phys.

Ученые изучили остатки акулы, найденные в 2010 году. Они собрали вместе найденные 134 зуба, 61 позвонок, 23 чешуи и фрагменты хряща и назвали новый вид Cretodus houghtonorum.

Ученые считают, что животное было медленным и проживало в древнем океане, который называется Западным внутренним морским путем.

По их словам, длина животного при рождении составляла 1,2 метра в длину, взрослые особи акула достигали 6,8 метра.

Исследователи предполагают, что акулы питались меньшими видами рыб и исчезли из-за того, что их вытеснил вид больших акул.

Как сообщал УНИАН, команда морских биологов из Университета штата Флорида чипировали на Багамах редкую шестижаберную акулу Hexanchus griseus, чтобы впоследствии изучить ее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ученые#акула