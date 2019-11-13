Эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Испанию на катамаране

Грета Тунберг планирует посетить Мадрид, где в начале декабря пройдет конференция ООН по изменению климата.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Европу на катамаране.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Рада сказать, что, возможно, доберусь до COP25 в Мадриде. Мне предложили отправиться из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde", - написала она.

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16-летняя активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносит большой урон экологии. Из Швеции в США на ГА ООН ранее в этом году она добиралась на яхте.

Ожидается, что Тунберг отправится на европейский континент через Атлантику из Вирджинии уже сегодня, 13 ноября. Она посетит Мадрид, где в начале декабря пройдет конференция ООН по изменению климата.

Обратное путешествие школьница осуществит на катамаране с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу. В этот раз с ними и Гретой Тунберг в плавание отправится британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

Ранее шведская активистка опубликовала в соцсетях обращение, в котором написала: "Теперь мне нужно как-то пересечь Атлантику в ноябре... Если кто-то может мне помочь найти транспорт для этого, я буду очень благодарна".

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 12, 2019

Как сообщал УНИАН, шведская школьница Грета Тунберг, которая прославилась на весь мир как экологическая активистка, отказалась от премии Северного совета по вопросам окружающей среды. Сумма премии составляет 500 тысяч шведских крон (около 52 тысяч долларов).