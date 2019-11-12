В офис с четвероногим пушистиком: японцы работают вместе со своими домашними животными (видео)

Рабочие заметили, что после нескольких недель работы бок о бок с пушистыми атмосфера в коллективе становится приятнее.

В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс.

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Как говорится в сюжете ТСН, они каждый день ездят вместе на работу, а некоторые из четвероногих даже поселились в офисе. Так, некоторые руководители крупных корпораций считают, что людям легче преодолевать стресс, а эффективность их работы повышается.

Рабочие заметили, что после нескольких недель работы бок о бок с пушистыми атмосфера в коллективе становится приятнее. Более того, даже доходы в дружественных к животным компаниях растут.

Если же кто-то из офис-менеджеров решит взять в дом четвероногого беспризорного и ухаживать за ним, даже получит бонус от компании – ежемесячная премия 45 долларов.