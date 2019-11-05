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В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу (видео)

14:12, 05 ноября 2019
Курьёзы
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Арбитрам пришлось дождаться момента, пока кот не убежит, чтобы продолжить игру / скриншот

Из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс».

Читайте такжеВ Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (фото)Видео опубликовано на официальной странице команды «Нью-Йорк Джайантс» в Twitter.

«Хэллоуин не закончился», – говорится в подписи к видео.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики.

Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит, чтобы продолжить игру.

Ранее УНИАН сообщал, как во время благотворительного матча Shalom Game Израиль – Бразилия женщина-арбитр остановила игру ради селфи с легендарным футболистом.

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Теги: #футбол#курьезы