В Нью-Йорке черный кот выбежал на поле и прервал матч по американскому футболу (видео)

Кот выбежал на поле во время паузы и бегал кругами под крики оживленной публики.

Из-за внезапно появившегося на поле черного кота прервали матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги по американскому футболу между «Нью-Йорк Джайантс» и «Даллас Ковбойс».

Читайте такжеВ Таиланде слон прилег на автомобиль с туристами (фото)Видео опубликовано на официальной странице команды «Нью-Йорк Джайантс» в Twitter.

«Хэллоуин не закончился», – говорится в подписи к видео.

Инцидент произошел в середине второй четверти при счете 9:3 в пользу команды из Нью-Йорка. Черный кот выбежал на поле во время игровой паузы и начал бегать кругами под крики оживленной публики.

Арбитрам встречи пришлось дождаться момента, пока кот не убежит, чтобы продолжить игру.

Halloween isn't over yet 😹 pic.twitter.com/XhLDP3NgJO — New York Giants (@Giants) November 5, 2019

Ранее УНИАН сообщал, как во время благотворительного матча Shalom Game Израиль – Бразилия женщина-арбитр остановила игру ради селфи с легендарным футболистом.