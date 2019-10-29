В киевской лаборатории зафиксировали высокий уровень радиации
В здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины 28 октября обнаружили повышенный уровень радиационного излучения.
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Как сообщается на сайте ГСЧС, лаборатория находится на проспекте Науки 39, в Киеве.
«Личным составом части специальных работ по радиационной, химической и биологической защиты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории», – говорится в сообщении.
Отмечается, что превышения уровня радиационного излучения вне здания нет. Персоналу и окружающей среде ситуация не грозит.
На 29 октября ГСЧС запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет решаться вопрос утилизации загрязненных фрагментов здания.
Ранее в Одесской области СБУ предупредила угрозу серьезного радиационного загрязнения.