В Тернопольской области несанкционированно сбросили 10 грузовиков мусора из Львова
20:00, 23 октября 2019Экология
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Неизвестные ночью повредили замок, сняли шлагбаум и заехали на территорию свалки.
В Тернопольской области несанкционированно сбросили 10 грузовиков мусора из Львова.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бережанского городского совета, инцидент произошел в ночь на 23 октября.
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Неизвестные лица путем повреждения замка и снятия шлагбаума завезли ориентировочно 10 грузовых автомобилей с мусором на территорию свалки вблизи с. Павлов (урочище «Бизятин»). В мусоре были обнаружены квитанции и документацию из Львова.
Об этом руководству горсовета Бережаны сообщил сторож ООО «Компания «Эко-Инвест», который курирует свалку.
В настоящее время ищут свидетелей, которые видели колонну и могут помочь найти тех, кто несанкционированно сбросил мусор на Тернопольщине.
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