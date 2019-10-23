Неизвестные ночью повредили замок, сняли шлагбаум и заехали на территорию свалки.

В Тернопольской области несанкционированно сбросили 10 грузовиков мусора из Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Бережанского городского совета, инцидент произошел в ночь на 23 октября.

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Неизвестные лица путем повреждения замка и снятия шлагбаума завезли ориентировочно 10 грузовых автомобилей с мусором на территорию свалки вблизи с. Павлов (урочище «Бизятин»). В мусоре были обнаружены квитанции и документацию из Львова.

Об этом руководству горсовета Бережаны сообщил сторож ООО «Компания «Эко-Инвест», который курирует свалку.

В настоящее время ищут свидетелей, которые видели колонну и могут помочь найти тех, кто несанкционированно сбросил мусор на Тернопольщине.