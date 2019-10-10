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Все ради спасения животных: горячие австралийские пожарные выпустили экологический календарь на 2020 год (видео)

11:54, 10 октября 2019
Экология
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Акция проходила совместно с местным зоопарком Стива Ирвина. Также спасатели помогают найти дом брошенным животным. Моделями для календаря стали, например, котенок Симба и щенок Джордж.

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Организация Firefighters Calendar существует уже 26 лет. Ежегодно она поражает горячими фото для календарей. Средства, полученные от их продажи, перечисляются в благотворительные фонды.

С 1993 года организации удалось собрать 300 млн долларов. Календарь стоит 18 долларов (около 450 грн) и стремительно раскупается.

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Теги: #экология#Австралия#календарь