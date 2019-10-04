Ученики 20 столичных школ ко Дню учителя высадили деревья вместо покупки цветов (видео)

Накануне Дня учителя школьники в столице провели экологический флешмоб.

Ученики 20 столичных школ ко Дню учителя высадили деревья вместо покупки цветов к празднику. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеПод угрозой исчезновения: киевлянам предлагают обменивать каштаны на деньги (видео) Целый сквер возле школы вместо букетов. Накануне Дня учителя в столице провели флешмоб - ученики нескольких школ сажали деревья на пришкольных пустырях.

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