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Ученики 20 столичных школ ко Дню учителя высадили деревья вместо покупки цветов (видео)

12:59, 04 октября 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Целый сквер возле школы вместо букетов. Накануне Дня учителя в столице провели флешмоб - ученики нескольких школ сажали деревья на пришкольных пустырях.

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Теги: #Киев#День учителя в Украинепогода в Киеве