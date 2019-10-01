Куба пытается справиться с нашествием опасных улиток (видео)
14:48, 01 октября 2019Экология
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Кубинцы говорят, что улитки не только вредят сельскому хозяйству, но и способны приводить к тяжелым болезням.
Куба пытается справиться с нашествием опасных улиток
Нашествие улиток: Куба пытается справиться с распространением опасных наземных моллюсков.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Крупнейшие из них – это гигантские африканские улитки. Они уже пятый год осваивают земли Острова Свободы. Их размеры могут достигать 20 сантиметров, питаются они фруктами, а естественных врагов на Кубе не имеют.
Кубинцы говорят, что улитки не только вредят сельскому хозяйству, но и способны приводить к тяжелым болезням - вызвать инфекцию головного мозга и заболевания брюшной полости.
В Министерстве здравоохранения Кубы советуют гражданам собирать моллюсков, не касаясь голыми руками, и сразу же уничтожить. Чиновники признают: от улиток остров избавится еще не скоро.
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