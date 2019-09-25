На Львовщине уже вторую неделю не могут потушить торфяники

Огонь обещают погасить через несколько дней.

Во Львовской области спасатели уже вторую неделю пытаются потушить пожар на торфяниках.

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок".

Читайте такжеВ Киеве на нефтебазе произошел пожар: были слышны взрывы (видео)

"Загорелся торф вблизи села Подсоснов, пожарных вызвали слишком поздно, когда пожар достиг уже пяти гектаров. Чтобы потушить огонь, ежедневно работают 80 спасателей. Им приходится проливать каждый сантиметр торфа, ведь он прогорает порой на 30-40 сантиметров глубиной. За две недели спасатели уже осушили два водоема, теперь подвозят воду за три километра от места горения", - рассказали в студии.

По прогнозам пожарных, окончательно погасить торфяник удастся через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области объявили наивысший уровень пожарной опасности – многочисленные пожары возникают на торфяниках, полях и лесах.