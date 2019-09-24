Макрон отреагировал на эмоциональное выступление в ООН 16-летней экоактивистки

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг выступила с трибуны ООН с гневным обращением к участникам саммита по проблемам изменения климата.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не уверен, что жалоба 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в Комитет ООН по правам ребенка является «эффективным» способ борьбы с изменением климата.

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По словам французского лидера, «слишком радикальные взгляды ведут к поляризации общества». С таким заявлением Макрон выступил во вторник, 24 сентября, в эфире радиостанции Europe 1, передает Rfi.fr.

«Любая мобилизация молодых или не очень молодых людей полезна. Но они должны концентрироваться на тех, кто пытается блокировать [борьбу с изменением климата]. У меня нет ощущения, что это делают сегодня французское или немецкое правительство», – отметил Эмманюэль Макрон.

Накануне Грета Тунберг выступила с трибуны ООН с гневным обращением к участникам саммита по проблемам изменения климата. 16-летняя экоактивистка обвинила их в том, что «своими пустыми речами они украли ее детство».

Вместе с 15 другими школьниками она подала жалобу в Комитет ООН по правам ребенка против пяти стран – Аргентины, Бразилии, Турции, Германии и Франции. Тунберг обвиняет эти страны в том, что они недостаточно борются с изменениями климата и тем самым нарушают конвенцию ООН о правах ребенка.